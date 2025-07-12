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Политика

Лавров пошутил про общую вредную привычку с Ким Чен Ыном

2 минуты чтения 15:49

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в Вонсоне. Переговоры прошли на яхте. В начале беседы Ким Чен Ын напомнил, что с момента их последней встречи прошел год.

«А вы все еще курите? И я курю», — ответил ему Лавров.

В ходе встречи глава российского МИД также передал ему «самые горячие приветы» от Владимира Путина. 

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Сергей Лавров прибыл в Северную Корею вечером 11 июля, его визит продлится до 13 июля. После переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, глава российского МИДа заявил журналистам, что инициатива об участии северокорейских военных в боях в Курской области исходила от Пхеньяна, а у Москвы не было оснований отказываться от такого предложения.

«Мы реагировали на предложение руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможном привлечении северокорейских военных на другие участки боевых действий в Украине.

Он также сообщил, что по инициативе России будет установлен монумент в память о северокорейских солдатах, погибших в Курской области.

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Первые сообщения об участии северокорейских солдат в войне в Украине появились в октябре 2024 года. В ноябре пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что более 10 тысяч военнослужащих из КНДР принимают участие в боях в Курской области. Россия признала присутствие северокорейских военных лишь в конце апреля 2025 года.

По оценке южнокорейской разведки, в ходе боев на стороне России могли погибнуть около 600 северокорейских солдат.

В начале июля CNN со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что Северная Корея планирует утроить численность своих войск, воюющих на стороне России. Отмечалось, что в ближайшие месяцы КНДР может направить на фронт от 25 до 30 тысяч солдат. Согласно разведданным, эти военные, вероятно, будут задействованы в боях на оккупированных Россией территориях, включая участие в наступательных операциях.

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