Россия подтвердила участие северокорейских солдат в войне в Украине

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. В ходе доклада он подтвердил участие военных из Северной Кореи в боевых действиях.

«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», — передает слова Герасимова РИА «Новости». По его словам, 26 апреля российские войска взяли под контроль последний населенный пункт региона — село Горналь.

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«Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта», — заявил Путин, назвав вторжение ВСУ «авантюрой». В свою очередь, Герасимов заявил, что за время вторжения в Курскую область ВСУ потеряли около 75 тысяч человек и более 400 танков.

Первые данные об участии солдат из Северной Кореи в войне в Украине появились в октябре 2024 года. Через месяц пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что военные из КНДР участвуют в боях в Курской области. При этом ни Россия, ни Северная Корея официально это не подтверждали. По словам Пателя, в боях участвовали более 10 тысяч солдат.

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В конце января этого года сообщалось, что северокорейских солдат отвели с передовой из-за больших потерь. По данным южнокорейского агентства Yonhap, в боях в Курской области погибли около 300 военных из КНДР, а еще 2700 получили ранения.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о взятии в плен пяти военных из КНДР. Тогда же он предложил обменять их на украинских военнослужащих, которые попали в российский плен.