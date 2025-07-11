Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

В Таиланде 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев задержан по подозрению в участии в сбыте наркотиков. Об этом сообщили «Новости Пхукета».

Полицейская операция включала штурм квартиры кондоминиума рядом с популярным торговым центром Central Phuket в районе Вичит на Пхукете. Помимо гражданина России, были задержаны еще два местных жителя. Втроем они входили в одну преступную группу, предположительно занимавшуюся распространением наркотиков. При задержании мужчины не оказывали сопротивления.

В ходе обыска в квартире были найдены кетамин, экстази и другие запрещенные вещества. Кроме того, медицинское освидетельствование показало наличие наркотиков в крови всех троих задержанных.

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В Таиланде действует один из самых суровых в мире антинаркотических законов. Россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы и крупный штраф. Однако если будет доказано его участие в крупных поставках наркотиков в составе организованной группы, может быть применена высшая мера наказания в виде смертной казни.

Весной власти Таиланда возбудили уголовное дело против 24-летнего россиянина за продажу марихуаны и электронных сигарет. Несмотря на то, что в этой стране разрешено выращивать марихуану для личного использования, для продажи требуется специальная лицензия. Ее у россиянина не оказалось. Импортировать и продавать электронные сигареты в Таиланде запрещено, а за их хранение предусмотрено наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до пяти лет.

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В начале этого года в Таиланде россиянина задержали после того, как он выкинул с катера в воду своего 13-летнего сына. Мальчик, как сообщили СМИ, ударился о винт судна и позже умер в больнице от полученных травм. Его отцу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.