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Криминал

Директора школы обвинили в раздевании учениц для проверки на менструацию

2 минуты чтения 02:39

На западе Индии около города Мумбаи были арестованы директор и обслуживающая сотрудница деревенской школы, которые, как предполагает местная полиция, 8 июля заставили нескольких учениц раздеться, чтобы проверить, есть ли у них месячные. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на силовиков и родителей школьниц.

Родители утверждают, что сотрудники школы обнаружили кровавый отпечаток ладони в туалете, после чего приказали всем ученицам 5-10 классов собраться в актовом зале. Сотрудники попросили детей, у которых были месячные, поднять руки, и собрали у них отпечатки ладоней. Около 10-15 девочек, которые не подняли руки, взрослые отвели в туалет, заставили раздеться и осмотрели.

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Мать одной из девочек сообщила, что у ее дочери не было менструации, при этом учителя взяли у нее отпечаток ладони, а также отругали и спросили, почему она не использует прокладки. По словам матери, ее дочери было «очень стыдно» после произошедшего.

«Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о безопасности наших детей. Наши девочки очень напуганы. Правительство должно принять строгие меры в отношении школы», — цитирует Би-би-си одного из родителей.

По данным Би-би-си, директора и сотрудника школы обвиняют по статьям, связанным с посягательством на честь и достоинство женщин, а также с защитой детей от сексуализированного насилия.

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Мать одной из пострадавших учениц рассказала Би-би-си, что директор школы отрицала, что девочек в ее учреждении заставляли раздеваться. «Но школа не смогла ответить, когда мы спросили их, могут ли так много девочек лгать», — сообщила она.

Издание отмечает, что месячные долгое время были табу в Индии, и сейчас в некоторых частях страны женщины до сих пор могут сталкиваться с дискриминацией из-за менструации.

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