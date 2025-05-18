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Криминал

Расчлененное тело мужчины нашли в двух сумках в Москве

2 минуты чтения 13:19

В Бабушкинском районе Москвы в ночь на 18 мая были найдены две спортивные сумки с человеческими останками. Столичный Следственный комитет отчитался о задержании подозреваемого в убийстве. 

По данным следствия, ночью рядом с расположенным на улице Заповедной домом была обнаружена черная сумка, в которой находилось тело мужчины с «отчлененными конечностями». Позже, как сообщается, на территории парковой зоны «Яуза» вблизи дома, расположенного по улице Менжинского, была найдена темно-зеленая спортивная сумка, в которой «находились фрагменты тела» убитого. 

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, а также опросили местных жителей. Силовики сообщили, что «в результате проверочных мероприятий удалось установить личность злоумышленника», которым оказался знакомый убитого 1989 года рождения.

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«В настоящее время фигурант задержан и доставлен в подразделение ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Следственного комитета. 

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). 

В начале марта этого года в Карелии силовики задержали мужчину и женщину по подозрению в совершении убийства и расчленении тела жертвы. «Супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Причины, из-за который пара расправилась со своим знакомым, тогда не назывались. 

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