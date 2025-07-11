Лавров пообещал «большие сюрпризы» в переговорах по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров отказался подробно прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио по поводу нового плана урегулирования российско-украинского конфликта. Вместо этого он процитировал слова президента США Дональда Трампа и пообещал «большие сюрпризы», сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу, ждите больших сюрпризов»», — цитирует Лаврова РБК. Чиновнику задали вопрос о том, какие подходы к завершению конфликта между Россией и Украиной предложили российская и американская делегации во время встречи Лаврова и Рубио, которая состоялась 10 июля на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре.

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Лавров заявил, что на встрече с Рубио российская делегация напомнила слова Владимира Путина о стратегии завершения войны, которые он произнес 3 июля во время разговора с Трампом. Тогда Путин заявил, что Россия ищет политические пути завершения российско-украинского конфликта, но только при «устранении первопричин» возникновения конфликта. При этом позже спикер Кремля Дмитрий Песков уточнял, что в Москве считают достижение «целей СВО» невозможным в ходе переговоров.

Ранее Рубио заявил, что во время переговоров его делегация услышала «что-то новое» от России, и пообещал передать информацию об этом Белому дому. При этом госсекретарь уточнил, что не уверен в том, что новые данные способны «гарантировать достижение мира».

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Президент Трамп обещал «устроить маленький сюрприз» России еще до встречи Рубио и Лаврова, отказавшись раскрыть детали своих будущих действий. Позже он анонсировал «важное заявление», которое будет оглашено 14 июля. Его детали Трамп также отказался назвать, напомнив лишь о своем «разочаровании» в действиях России.