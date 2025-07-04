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Политика

В Кремле признали невозможность достижения «целей СВО» путем переговоров

2 минуты чтения 16:44

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги телефонного разговора, состоявшегося 3 июля между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В Москве, как сказал Песков, уверены, что во время переговоров России не удастся добиться достижения «целей СВО», пишет «Коммерсантъ».

Песков утверждает, что Путин заявил Трампу о готовности России достичь свои «цели в ходе СВО», добавив, что Москва готова рассматривать «политико-дипломатические средства» в качестве альтернативы. Но Кремль, по его словам, признает, что пока это невозможно.

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Москва, как отметил Песков, ожидает согласования дат проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Чиновник не назвал примерных временных окон, в которые они могут состояться, а также планируемое место их проведения.

По словам Пескова, встреча между Путиным и Трампом «необходима», но к ее проведению нужно хорошо подготовиться. Он не сказал, ведется ли такая подготовка сейчас, а также не уточнил, какое мнение по данному вопросу сложилось в Белом доме.

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Во время состоявшегося 3 июля разговора Путин и Трамп обсуждали российское вторжение в Украину, а также прохождение в Сенате «большого красивого билля» Трампа, военный конфликт Израиля и Ирана и события в Сирии. Путин поздравил президента США с Днем независимости страны и заявил, что «Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности». Стороны не заявляли о достижении каких-либо новых договоренностей по развитию двухсторонних отношений или по урегулированию конфликта на территории Украины.

Позже в тот же день Трамп заявил, что он остался недоволен разговором с Путиным. По словам политика, ему не удалось добиться какого либо прогресса в ходе звонка.

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