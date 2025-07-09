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Криминал

Тело приехавшей подавать документы в колледж россиянки нашли у дома ее парня

2 минуты чтения 16:39

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летней девушки, тело которой нашли на участке частного дома в поселке Большой Луг. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Тело девушки было обнаружено 8 июля. Согласно предварительным данным, девушку убили, а ее тело закопали во дворе частного дома. Дело возбудили по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК). 

«В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в Следственном комитете.

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Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что погибшую звали Кристина. Два дня назад девушка отправилась из поселка Первомайское в Иркутск, чтобы подать документы на поступление в техникум экономики и права. После прибытия Кристина, как сообщается, отправила сообщение матери, однако через какое-то время перестала выходить на связь.

На следующий день, обеспокоенные пропажей девушки родственники обратились в полицию, а сами отправились в дом молодого человека, с которым Кристина состояла в отношениях. Отмечается, что в доме 22-летнего Артема, проживающем в соседнем поселке, родственники обнаружили личные вещи девушки и ее телефон.

Прибывшая на место группа силовиков заметила во дворе дома свежие следы захоронения — там они позже нашли тело девушки. 

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По словам родственников убитой, за день до поездки в Иркутск Кристина поссорилась со своим парнем. Они утверждают, что Артем был против того, чтобы девушка училась вождению и получала права — вместо этого требовал, чтобы она приехала к нему. Мать девушки добавила, что пара встречалась около года, но в последнее время часто ссорилась.

Телеграм-канал пишет, что Артем скрывается, его объявили в розыск.

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