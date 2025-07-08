СМИ: десятки выращенных на убой собак спасли в Подмосковье

В деревне Михнево Люберецкого района Московской области местные жители обнаружили питомник, в котором, по их предположению, выращивали собак для употребления в пищу, сообщил портал Regions. По данным «Московского комсомольца», волонтерам удалось вывезти 30 щенков, а полиция задержала двоих граждан Вьетнама и начала расследование.

По данным МК, местная жительница Раиса Гаршина обратила внимание, что на территории агрофирмы появилась собака с четырьмя щенками, животные были истощены, и женщина начала их подкармливать. По ее словам, после этого щенки начали пропадать один за другим.

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«Сначала я пыталась поговорить с рабочими по-хорошему, убеждала, что животных обижать нельзя, что у нас в стране собак не едят, но, когда рядом с матерью остался только один щенок, я забила тревогу», — рассказала Гаршина.

Другая местная жительница Екатерина Лупанова сообщила МК, что рабочие агрофирмы живут в дощатых бараках, а в туалет им приходится ходить на поле. Корреспондент издания сообщила, что около этого места видела собачьи останки.

Узнав о том, что работники агрофирмы могут есть собак, Лупанова пригласила в деревню зоозащитников, также жители вызвали полицию, пишет МК. Волонтеры освободили из клеток 30 щенков, многих из них отправили в приют в городе Чехов. Двоих иностранных граждан полицейские задержали для проверки документов.

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«МедиаБанк Подмосковья» сообщает, что почти всех питомцев поместили в приют «Лохматая душа», а некоторых забрали местные жители.

Депутат Мосгордумы от «Единой России» и гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила в своем телеграм-канале, что жители Михнево пожаловались ей на жестокое обращение с собаками. Акулова попросила чиновников провести проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с животными, а также уточнить правовой статус иностранных рабочих, которых жители обвиняют в употреблении собак в пищу.