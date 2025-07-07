Стали известны подробности дела одного из задержанных в Азербайджане россиян

Один из арестованных 1 июля в Баку россиян, 23-летний веб-разработчик Сергей Софронов, находился в Азербайджане как турист, сообщил «Холоду» источник, знакомый с ходом уголовного дела. По его словам, Софронов приехал в Азербайджан в конце апреля и планировал покинуть страну в начале июля, чтобы не нарушить максимальный срок пребывания, установленный для российских туристов. В июне вместе с мужчиной с Азербайджане отдыхала его мать, следует из публикаций на ее странице во «Вконтакте».

По данным источника «Холода», родственники Софронова предполагают, что при задержании ему подкинули наркотики, а затем избили, чтобы получить признательные показания. Ранее об этой версии «Холоду» рассказывал руководитель компании, в которой работал Софронов, также ссылаясь на его родственников.

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Судя по странице матери Софронова во «ВКонтакте», в июне она отдыхала вместе с ним в Азербайджане, а потом вернулась в Россию. Когда женщина увидела новости о задержании ее сына, она снова полетела в Баку. По данным источника «Холода», в Азербайджане находятся родственники еще как минимум троих арестованных россиян.

Мать Софронова сегодня сообщила на своей странице, что вчера в Баку у нее прошла первая встреча с частным адвокатом. До этого у мужчины был только защитник, назначенный государством, но, по словам матери, у нее не было к нему нареканий. До встречи с частным адвокатом женщина сообщила, что ранее двоих адвокатов, нанятых для других задержанных, «уже поймали на откровенной лжи».

По совету частного адвоката мать Софронова сегодня написала заявление уполномоченной по правам человека Азербайджана Сабине Алиевой, сообщила она во «ВКонтакте». Также она планирует провести встречи с главами русской общины и православной церкви.

По информации «Холода», сотрудники российского посольства в Азербайджане были допущены к арестованным россиянам. При этом на официальные запросы российских дипломатов местные власти пока не ответили.

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Ранее мать другого задержанного, екатеринбуржца Александра Вайсеро, также сообщила РИА «Новости», что ее сын был в Азербайджане как турист и не причастен к торговле наркотиками.

Власти Азербайджана 1 июля задержали и отправили под арест восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана. Это произошло на фоне обострения отношений между Баку и Москвой после того, как в Екатеринбурге в результате рейда силовиков погибли двое азербайджанцев. Многие задержанные оказались IT-специалистами.