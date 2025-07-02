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Политика

Мать арестованного в Баку россиянина назвала его поездку туда туристической

2 минуты чтения 14:41

Мать жителя Екатеринбурга Александра Вайсеро, которого вчера суд в Баку отправил под стражу на четыре месяца, заявила РИА «Новости», что ее сын не причастен к торговле наркотиками и посетил Азербайджан как турист.

«Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — сообщила Инна Вайсеро РИА «Новости». Она подчеркнула, что ее сын поехал в Баку как турист. Также Вайсеро сообщила, что у нее нет возможности связаться с сыном.

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Власти Азербайджана обвинили Вайсеро и еще семерых россиян в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Официально список задержанных не был опубликован, однако связанный с силовиками телеграм-канал Mash ранее сообщил, что 35-летний Вайсеро есть среди задержанных россиян.

Азербайджан задержал россиян на фоне обострения отношений с Россией из-за гибели двоих азербайджанцев в результате рейда силовиков в Екатеринбурге. Российский Следственный комитет утверждает, что Гусейн и Зияддин Сафаровы умерли из-за сердечной недостаточности, при этом Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что они были получили множественные травмы после избиений и умерли от тяжелого посттравматического шока.

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Также азербайджанские СМИ вчера опубликовали объяснительную записку капитана российских войск ПВО Дмитрия Паладичука, в которой он описал свою работу в день, когда был сбит пассажирский рейс Азербайджанских авиалиний, который следовал из Баку в Грозный. Паладичук подтвердил подлинность записки изданию The Insider и сообщил, что писал ее для командующего армией после «стрельбы по самолету».

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