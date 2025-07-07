Во «Вкусно — и точка» появилась возможность забронировать столик

В ресторане фастфуда «Вкусно — и точка» на Пушкинской площади 5 июля появилась возможность забронировать столик на полтора часа, сообщил сервис «Яндекс Еда». Резервирование столика будет доступно по выходным до конца июля.

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Посетителей, которые забронировали столик, будет встречать и провожать хостес. Гости смогут выбрать блюда из основного меню, напечатанном на бумаге, и заказать их у официанта. На видео из ресторана видно, что стол для бронирования покрыт скатертью и сервирован: перед гостями лежат тканевые салфетки и столовые приборы. Бургеры официанты подают на отдельных тарелках, а напитки — в белых пластиковых бокалах.

В «Яндекс Еде» рассказали, что забронировать столик можно в разделе «Куда сходить». По данным издания «Москвич Mag», свободных слотов каждые выходные всего восемь.

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В мае РБК со ссылкой на пресс-релиз «Вкусно — и точка» сообщил, что сеть ресторанов запустила передвижные фуд-траки. Первую машину установили около торгово-развлекательного комплекса «Красный Кит» в Мытищах. В передвижных кафе представлено сокращенное меню, в которое вошли наиболее популярные продукты: несколько видов бургеров с говядиной и курицей, средние и большие порции картофеля фри и куриных стартеров, а также холодные и горячие напитки и соусы.

Сеть «Вкусно — и точка» заменила в России McDonald’s, ушедший после начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом компания продолжает владеть правами на свой товарных знак в России, а в декабре подала очередную заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Макдональдс».