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Общество

«Вкусно — и точка» запустила фуд-траки

2 минуты чтения 00:50

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начала тестирование нового формата — передвижных фуд-траков. Первый из них установили около ТРК «Красный Кит» в Мытищах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.

В нем сказано, что в фуд-траках будет представлена сокращенная версия меню сети с наиболее популярными позициями: несколько видов бургеров с говядиной и курицей, средние и большие порции картофеля фри и куриных стартеров, а также холодные и горячие напитки и соусы.

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В сети отметили, что в фуд-траках будут соблюдаться стандарты обычных заведений по хранению и приготовлению пищи. Компания также заявила, передвижной фуд-трак состоит из двух трейлеров, которые занимают около 40 квадратных метров. Монтаж и демонтаж таких фургонов занимает около трех часов, а для их полноценного функционирования достаточно подключения к водопроводу, электричеству и канализации. В будущем фуд-траки появятся и в других местах.

«Мобильность фуд-трака позволит оперативно перемещать его в разные точки, расширяя присутствие сети в тех местах, где невозможно поставить стационарные объекты», — рассказали в пресс-службе.

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Бренд «Вкусно — и точка» заменил ушедший из России после начала полномасштабной войны в Украине McDonald’s. Сообщалось, что на тот момент компания владела около 850 ресторанами по всей России и предоставляла примерно 62 тысячи рабочих мест. Еще около 100 тысяч человек работали в местных компаниях цепочки поставок McDonald’s. Российские доходы составляли около 7% от общих доходов компании.

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