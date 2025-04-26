McDonald’s захотел зарегистрировать свой бренд в России

Американская корпорация McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald’s в России», — рассказала агентству генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

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По данным РИА «Новости», компания подала заявку еще в декабре прошлого года, однако ее опубликовали только в этом году. В апреле заявку приняли к рассмотрению. «Медиазона» отмечает, что конкретная причина обращения McDonald’s в Роспатент неизвестна. Согласно документации, компания намерена заниматься производством еды и напитков, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку своей продукции.

Акиншина обратила внимание, что название бренда в заявке указано на русском языке. Это, по ее мнению, свидетельствует о «проактивном мониторинге российского законодательного поля» со стороны McDonald’s и о «заинтересованности компании в возвращении на российский рынок».

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Летом прошлого года Акиншина рассказала «Ведомостям», что если компании не используют свои товарные знаки в России на протяжении трех лет, они могут быть аннулированы. Тогда сообщалось о подаче заявки в Роспатент компанией The Coca-Cola Company, которая, по словам экспертов, захотела сохранить товарные знаки Cola, Sprite и Fanta. Обе компании ушли из России после начала войны в Украине.