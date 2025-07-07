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Экономика

Слова Трампа о Маске обрушили стоимость акций Tesla

2 минуты чтения 21:58

Акции управляемой предпринимателем Илоном Маском компании Tesla упали почти на 7,5% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в первый же день после того, как его назвал «слетевшим с катушек» президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты отмечают, что после ухода Маска из команды Трампа стоимость акций Tesla в сумме снизилась уже на 18% из-за неоднократных конфликтов предпринимателя с главой страны. На пике в декабре 2024 года капитализация компании оценивалась более чем в полтора триллиона долларов, нынешний показатель — 915 миллиардов.

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Ранее Трамп раскритиковал решение Маска о создании собственной политической партии «Америка». Предприниматель позиционирует ее в качестве альтернативы «однопартийной системе», которая, по его мнению, сложилась в США. Об этом решении Маск объявил 5 июля, он планирует сконцентрироваться на избрании сенаторов в двух-трех избирательных округах страны и депутатов Палаты представителей в восьми-десяти округах. 

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В ответ на это заявление Трамп назвал Маска «слетевшим с катушек» и написал, что его действия способны лишь спровоцировать разрушения и хаос. Политик снова отметил, что предприниматель может быть недоволен решениями Белого дома из-за того, что Трамп принял решение включить отмену «мандатов на электромобили» в недавно одобренный «большой красивый законопроект».

Financial Times со ссылкой на мнение экспертов отмечает, что политическая активность Маска не соответствует видению развития Tesla, которое существует у акционеров компании. Его действия в материале названы «прямо противоположными» тем, которые хотели бы видеть инвесторы.

Ранее Маск называл продвигаемый Трампом законопроект «отвратительной мерзостью» , в ответ президент пригрозил разорвать все государственные контракты с компаниями Маска.

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