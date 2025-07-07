Ревнивого полицейского обвинили в избиении ведущего детских телепередач

В Екатеринбурге избили ведущего детского телеканала «Карусель» актера Андрея Карлова, работающего под псевдонимом Андрей Гликоген. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал менеджер артиста Никита Луговой. Он отметил, что нападавшим был действующий сотрудник местной полиции.

По словам Лугового, нападение произошло вечером 5 июля на улице 8 марта, когда приехавший в Екатеринбург на гастроли Гликоген возвращался в отель.

«Нападавший поймал артиста в переулке, сделал два выстрела в небо и прислонил табельное оружие к его виску, надел наручники и жестоко избил на глазах у детей… Нападавший скрылся с места преступления и уехал в сторону Полевского», — рассказал он.

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При этом Луговой утверждает, что ему известны личность нападавшего и его мотив. По словам менеджера Гликогена, злоумышленником является сержант полиции, служащий в ОМВД «Полевской». Луговой полагает, что мотивом нападения стала ревность — ранее девушка сержанта ушла от него к артисту.

Он также сообщил, что из-за нападения концерт Гликогена, запланированный на 6 июля в Екатеринбурге, пришлось перенести на неопределенную дату. Сам артист, по словам его менеджера, снял нанесенные ему побои и написал соответствующие заявления в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области.

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Луговой утверждает, что на заявление Гликогена уже отреагировали в полиции. «Нам сказали, что его (нападавшего) отстранили от работы с сегодняшнего дня и начата служебная проверка, потому что он использовал табельное оружие и в тот день был не на службе, действовал в личных интересах», — рассказал он.

По данным РИА «Новости», глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что информация о нападении на артиста проверяется, и попросил не делать «преждевременных однозначных выводов».