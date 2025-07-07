Подросток выстрелил в глаз 13-летнему мальчику из ревности

В Приморском крае подросток выстрелил из пневматического пистолета в глаз 13-летнему мальчику. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Приморскому краю Трубчику Э.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в Следственном комитете.

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По данным приморской полиции, инцидент произошел в городе Находка на парковке около здания по улице Дзержинского. В полицию с заявлением о случившемся обратился отец пострадавшего — 38-летний местный житель, имя которого не называется. По его словам, подросток достал «предмет, конструктивно схожий с пистолетом», и выстрелил в глаз его 13-летнему сыну.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего», — сообщили в полиции.

Телеграм-канал «112» пишет, что пострадавшим оказался мальчик по имени Александр. Отмечается, что ранее он познакомился с девочкой в интернете и стал с ней общаться. Это вызвало недовольство у другого подростка, который представился ее парнем и вызвал Александра на «стрелку» — встречу на парковке у Дома молодежи.

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По данным телеграм-канала, 13-летний мальчик согласился на встречу и пришел один, тогда как его оппонент пришел вместе с другом. В какой-то момент в ходе перепалки, подросток достал пневматический пистолет и выстрелил Александру в глаз.

Сообщается, что пострадавшего госпитализировали. Медики провели операцию, однако не смогли достать пулю и спасти мальчику глаз.



