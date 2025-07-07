Отмены и задержки рейсов в выходные в России обошлись авиакомпаниям в миллиарды рублей

Сбой в авиасообщении, произошедший в России 5 и 6 июля, может обойтись российским авиаперевозчикам примерно в 20 миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на источники в авиакомпаниях и экспертов.

Так, по подсчетам газеты, отмена рейсов в первые сутки после начала кризиса в трех аэропортах принесла убытки на сумму от четырех до шести миллиардов рублей.

Только 5 июля, по данным Минтранса, в аэропортах Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Стригино (Нижний Новгород) было отменено более 250 рейсов, еще свыше 270 — задержано. К 18:00 6 июля количество отмен составило 171 рейс в Шереметьево, 90 — в Пулково и 26 — в Стригино. Задержки свыше двух часов зафиксированы у 56 рейсов в Шереметьево, 37 — в Пулково и 13 — в Стригино.

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Данных по другим аэропортам, где действовали временные ограничения, а также общей статистики по стране Минтранс не представил, отметив, что там «ситуация штатная».

Отмена рейса самолета одного из наиболее распространенных в России типов — Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 кресел — может обойтись авиакомпании в 15–23 миллиона рублей в зависимости от маршрута. Такими подсчетами с «Коммерсантом» поделился основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков. В указанную сумму входят затраты на аэропортовое обслуживание по среднерыночным тарифам, расходы на топливо и работу экипажа, а также упущенная выручка.

Кроме того, по словам Патракова, задержка рейса более чем 15 минут стоит примерно 1,5 миллиона рублей, без учета расходов на обслуживание пассажиров.

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В свою очередь, собеседники издания в двух крупных авиакомпаниях подтвердили эти расчеты, а еще один добавил, что уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5–2 миллиона рублей за четыре часа.

В сложившейся ситуации пассажирские ассоциации призывают разработать единый и четкий регламент реагирования на чрезвычайные ситуации, основанный на принципе «единого окна», пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты считают, что расходы на размещение и питание пассажиров за счет авиакомпаний должны взять на себя аэропорты, а для защиты небольших авиаперевозчиков от банкротства необходимы косвенные меры государственной поддержки.