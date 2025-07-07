Австралийку признали виновной в смертельном отравлении грибами родственников бывшего мужа

Суд присяжных в понедельник 7 июля признал виновной австралийку Эрин Паттерсон в умышленном убийстве трех родственников своего бывшего мужа и в покушении на убийство четвертого. Об этом пишут The Guardian и Би-би-си.

В июле 2023 года Паттерсон пригласила на обед родителей бывшего мужа — Дона и Гейл Паттерсон, а также его тетю Хизер Уилкинсон с мужем Иэном. Она подала им блюдо из говядины под названием «биф веллингтон», в которой содержалась ядовитая бледная поганка.

По данным The Guardian, трое из гостей — Хизер Уилкинсон, Дон и Гейл Паттерсон — умерли в больнице от отравления. Выжить удалось только Иэну Уилкинсону.

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На 11-й неделе судебного процесса в Верховном суде штата Виктория присяжные единогласно признали Паттерсон виновной в убийстве трех родственников и покушении на убийство четвертого. Отмечается, что во время оглашения вердикта Паттерсон оставалась спокойной и не отводила взгляда от присяжных. Никто из семей Паттерсон или Уилкинсон в суде не присутствовал.

По данным Reuters, сторона обвинения утверждала, что Паттерсон совершила целую серию обманов с целью убийства своих гостей. По версии прокуратуры, она сначала притворилась больной раком, чтобы заманить их на обед, а затем отравила гостей.

Обвинение также утверждало, что Паттерсон солгала о плохом самочувствии после еды, пытаясь снять с себя подозрения, а после начала полицейского расследования попыталась скрыть улики и вводила следователей в заблуждение.

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Защита, в свою очередь, настаивала, что произошедшее почти два года назад — трагическая случайность. Адвокат Паттерсон заявил, что женщина не хотела причинять вред и солгала полиции из-за паники после обеда.

Приговор по делу об отравлении присяжные вынесут позднее. Паттерсон свою вину не признает. По данным Reuters, женщине грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

В период судебного разбирательства ежедневный подкаст национального телеканала ABC, подробно освещавший ход процесса, стал одним из самых прослушиваемых в Австралии, отмечает агентство. Кроме того, сейчас ведется работа над несколькими документальными фильмами, посвященными этому делу.



