EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Изнасиловавший девочку блогер собирал с подписчиков деньги под видом помощи нуждающимся

2 минуты чтения 19:19

Полиция Филиппин арестовала южнокорейского блогера, обвинив его в сексуализированной эксплуатации 14-летней девочки, которая впоследствии родила от него ребенка. Согласно предварительным данным, 50-летний ютубер собирал со своих подписчиков деньги под предлогом помощи нуждающимся филиппинским детям. Об этом пишет The Korea Times.

Следователи рассказали, что арест стал результатом онлайн-слежки, проведенной Национальным координационным центром по борьбе с сексуализированным насилием и эксплуатацией детей в интернете (NCC-OSAEC-CSAEM). Отмечается, что поводом для начала расследования послужило подозрительное видео на ютубе, указывающее на возможные преступления в отношении несовершеннолетних.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
Мир5 минут чтения

В ходе расследования было установлено, что владельцем ютуб-канала является гражданин Южной Кореи. Выяснилось, что он проживал вместе с 14-летней девочкой, которая впоследствии родила от него ребенка. По словам следователей, этот факт стал основанием для предъявления обвинений по нескольким статьям филиппинского законодательства, в том числе о жестоком обращении с детьми и торговле людьми.

Полиция официально не раскрыла имя обвиняемого, однако сообщила, что речь идет о ютуб-блогере, который собирал пожертвования у корейских зрителей, позиционируя свою деятельность как благотворительную. Онлайн-платформа Crime Net, отслеживающая преступления, совершенные южнокорейцами за рубежом прямо указала на причастность обвиняемого к этому каналу.

По данным издания, содержание ютуб-канала обвиняемого многие называют примером так называемого poverty porn — термина, обозначающего контент, эксплуатирующий страдания нуждающихся людей ради эмоционального воздействия и сбора пожертвований. 

В Crime Net утверждают, что на протяжении двух лет обвиняемый регулярно публиковал видео о филиппинских детях. Последнее видео было загружено 11 июня — в день его ареста. 

Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай
Общество7 минут чтения

Отмечается, что в нескольких видеороликах, размещенных на канале, упоминаются беременность несовершеннолетней девочки и рождение ребенка. Так, в одном из них мужчина, предположительно являющийся обвиняемым, заявляет: «24 апреля родился мой первый ребенок».

Эта дата совпадает с возрастом двухмесячного младенца, спасенного полицией во время ареста, что еще больше усиливает подозрения в том, что автор ютуб-канала и задержанный блогер — одно и то же лицо, пишет издание.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Общество
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай
17:00
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Общество
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01
Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00 4 июля
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01 4 июля
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования