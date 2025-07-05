Изнасиловавший девочку блогер собирал с подписчиков деньги под видом помощи нуждающимся

Полиция Филиппин арестовала южнокорейского блогера, обвинив его в сексуализированной эксплуатации 14-летней девочки, которая впоследствии родила от него ребенка. Согласно предварительным данным, 50-летний ютубер собирал со своих подписчиков деньги под предлогом помощи нуждающимся филиппинским детям. Об этом пишет The Korea Times.

Следователи рассказали, что арест стал результатом онлайн-слежки, проведенной Национальным координационным центром по борьбе с сексуализированным насилием и эксплуатацией детей в интернете (NCC-OSAEC-CSAEM). Отмечается, что поводом для начала расследования послужило подозрительное видео на ютубе, указывающее на возможные преступления в отношении несовершеннолетних.

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В ходе расследования было установлено, что владельцем ютуб-канала является гражданин Южной Кореи. Выяснилось, что он проживал вместе с 14-летней девочкой, которая впоследствии родила от него ребенка. По словам следователей, этот факт стал основанием для предъявления обвинений по нескольким статьям филиппинского законодательства, в том числе о жестоком обращении с детьми и торговле людьми.

Полиция официально не раскрыла имя обвиняемого, однако сообщила, что речь идет о ютуб-блогере, который собирал пожертвования у корейских зрителей, позиционируя свою деятельность как благотворительную. Онлайн-платформа Crime Net, отслеживающая преступления, совершенные южнокорейцами за рубежом прямо указала на причастность обвиняемого к этому каналу.

По данным издания, содержание ютуб-канала обвиняемого многие называют примером так называемого poverty porn — термина, обозначающего контент, эксплуатирующий страдания нуждающихся людей ради эмоционального воздействия и сбора пожертвований.

В Crime Net утверждают, что на протяжении двух лет обвиняемый регулярно публиковал видео о филиппинских детях. Последнее видео было загружено 11 июня — в день его ареста.

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Отмечается, что в нескольких видеороликах, размещенных на канале, упоминаются беременность несовершеннолетней девочки и рождение ребенка. Так, в одном из них мужчина, предположительно являющийся обвиняемым, заявляет: «24 апреля родился мой первый ребенок».

Эта дата совпадает с возрастом двухмесячного младенца, спасенного полицией во время ареста, что еще больше усиливает подозрения в том, что автор ютуб-канала и задержанный блогер — одно и то же лицо, пишет издание.