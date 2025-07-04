Мужчина несколько раз ударил женщину ножом и изнасиловал ее

В Польше в городе Торунь гражданин Венесуэлы напал на 24-летнюю жительницу страны Калудию К., когда та возвращалась домой с работы. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом в область головы, шеи и груди и изнасиловал. Женщину доставили в больницу, однако через несколько дней она скончалась, пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, нападение произошло ночью 12 июня. В прокуратуре рассказали, что в полицию о случившемся сообщила свидетельница, которая, услышав крики женщины о помощи, выбежала из квартиры и спугнула нападавшего. Пострадавшую доставили в больницу, где она умерла 30 июня.

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Полиуия смогла задержать гражданина Венесуэлы после непродолжительной погони, после чего в его крови обнаружили более 1,2 промилле алкоголя. На следующий день ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Прокурор Рафал Рута рассказал, что мужчина отказался отвечать на обвинение и объяснять причины своих действий. Рута подчеркнул, что следствие учтет «сексуализированный мотив».

Отмечается, что после гибели женщины действия обвиняемого могут быть переквалифицированы по другой статье, и ему может грозить наказание в виде пожизненного заключения.

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Следствие также сообщило, что мужчина находился в Польше нелегально после того, как у него истек ВНЖ. В страну он приехал в феврале этого года, у обвиняемого не было работы. Прокуратура отметила, что члены семьи мужчины тоже проживают в Польше, однако информации о его отце нет. Прокуроры также не знают, был ли подозреваемый знаком с погибшей женщиной ранее и была ли у него судимость.