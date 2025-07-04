Врача обвинили в убийстве 4-летней дочери и инсценировке ее утопления

Педиатра из Оклахомы Неху Гупту обвинили в том, что она поехала со своей четырехлетней дочерью во Флориду, где убила ребенка и попыталась инсценировать, что девочка якобы утонула ночью в бассейне. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, женщина обвиняется в убийстве первой степени. Следователи утверждают, что она «попыталась скрыть убийство [дочери], инсценировав ее случайное утопление в бассейне арендованного жилья», а также что Гупта специально уехала во Флориду и затем вернулась в Оклахому, чтобы избежать уголовного преследования. Сейчас женщина находится под стражей без права освобождения под залог, и власти Флориды добиваются ее возвращения в штат для судебного разбирательства.

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Гупта рассказала следователям, что 27 июня она спала с дочерью в арендованном на Airbnb доме в небольшой деревне Эль Портал недалеко от Майами. Около 03:20 утра она услышала шум и заметила, что дверь из спальни на террасу была открыта. Женщина утверждала, что якобы обнаружила свою дочь Арию в бассейне без сознания. Она рассказала, что попыталась спасти девочку, но так как Гупта не умеет плавать, она не смогла вытащить ребенка из воды.

На место приехали пожарные и полицейские, которые провели девочке сердечно-легочную реанимацию, однако спасти ее не удалось. При этом Тует Тран, которая проводил вскрытие тела Арии, не обнаружила воды в ее легких и желудке и сделала вывод, что утопление не могло стать причиной смерти. По ее словам, девочка была мертва до того, как оказалась в бассейне.

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Причина смерти Арии пока не установлена, однако Тран обнаружила на ее теле травмы, в частности синяки на щеках. Она утверждает, что такие травмы говорят об «асфиксии путем удушения».

Полиция не раскрыла возможных мотивов случившегося. Отмечается, что Гупта делила опеку над дочерью со своим бывшим мужем, который не знал о поездке женщины во Флориду. На основании записей с камер видеонаблюдения следователи заключили, что Гупта и ее дочь были единственными жильцами в арендованном доме.