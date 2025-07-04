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Пользователи пожаловались на сбой интернета в Москве и Подмосковье

2 минуты чтения 14:26 | Обновлено: 14:50

Жители Москвы жалуются на проблемы с мобильным и домашним интернетом, сбои наблюдаются у операторов МГТС, «Ростелеком» и МТС, следует из данных портала «Сбой.рф» и Downdetector.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщает также об аналогичных жалобах жителей Подмосковья. Согласно данным агрегаторов сбоев, жалобы начали поступать около 14:00 по местному времени. Операторы не объявляли о проведении технических работ.

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Москвичи оставили более четырех тысяч жалоб на работу интернета от МГТС, несколько сотен отметили, что интернет от провайдера МТС также недоступен. Большинство жалоб, оставленных на работу «Ростелекома» 4 июля, также поступают от москвичей.

Из-за наплыва пользователей страница МГТС на сайте «Сбор.рф» оказалась кратковременно недоступна, страницы других операторов открываются в нормальном режиме. Одновременно начали поступать сообщения о перебоях с интернет-услугами от операторов «Мегафон» и Tele2. Более двух с половиной тысяч москвичей подтвердили сбои в работе интернета на сайте Downdetector.

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Операторы мобильного и домашнего интернета не прокомментировали информацию о сбоях, не поступало также комментариев и от представителей федеральных и региональных органов власти.

Предыдущий массовый сбой, заключавшийся в невозможности получить доступ к онлайн-сервисам, соцсетям и отсутствии интернета у операторов мобильной связи, произошел в России 15 мая. Тогда с перебоями работали сайты и приложения некоторых банков и мессенджеров. Среди них — «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», РЖД, «ВКонтакте», «Сбербанк», ВТБ, «Мегафон» и «Ростелеком». 

Ранее «Агентство» сообщило о масштабной репетиции блокировки мессенджеров WhatsApp и Telegram, которая прошла в России в ночь на 1 июля. Пользователи массово жаловались на сбои, а эксперты посчитали, что речь идет не о технической неполадке, поскольку сбои наблюдались в конкурирующих мессенджерах одновременно и только на территории России.

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