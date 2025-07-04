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Криминал

Мужчина ударил ребенка ножом в шею на детской площадке

2 минуты чтения 19:59 | Обновлено: 21:03

В подмосковном Сергиевом Посаде вечером 4 июля мужчина ударил ножом в шею 9-летнего мальчика, который сидел на качелях, сообщает прокуратура Московской области. Следственный комитет региона заявил, что ребенок госпитализирован, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. В Минздраве Подмосковья рассказали ТАСС, что мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Пресс-служба полиции Московской области сообщила, что силовики разыскивают мужчину, напавшего на мальчика 2016 года рождения. При этом связанный с силовиками телеграм-канал Baza утверждает, что полицейские нашли квартиру, в которой находится подозреваемый, и планируют штурм.

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По информации силовиков, во дворе многоквартирного дома на Новоугличском шоссе мужчина подошел сзади к 9-летнему мальчику, пока тот сидел на качелях, и ударил его ножом в шею. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, очевидцы сообщили, что нападавшему на вид было 50-55 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). По этой статье мужчине грозит от восьми до 14 лет колонии.

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Телеграм-канал «Репортер Андрей Трофимов» со ссылкой на местного жителя позднее сообщил, что полицейские вывели подозреваемого в нападении из квартиры. По мнению очевидца, задержанному мужчине около 30-45 лет.

Информацию о задержании позже подтвердил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что подозреваемый мужчина — житель Сергиева Посада 1990 года рождения.

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