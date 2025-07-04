Названы лучшие сериалы этого года

Агрегатор Metacritic составил список сериалов, которые вышли в первой половине 2025 года и получили наивысшие оценки от критиков. В него вошли только те сериалы, которые получили как минимум семь отзывов критиков.

Всего в рейтинг вошли шесть сериалов Netflix, три — британского сервиса потокового вещания BritBox и по два — Apple TV, Hulu и Prime Video. Первое место занял сериал Netflix «Переходный возраст». Как отмечает агрегатор, отличительной особенностью сериала стало то, что каждый его эпизод снят одним непрерывным дублем. Кэрол Миджли из The Times назвала сериал «мастер-классом по повествованию».

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На втором месте оказался британский драматический сериал из четырех частей «Из лучших побуждений», номинированный на премию BAFTA. Впервые он вышел на Би-би-си в 2023 году, однако доступ в США к нему открыли только в феврале этого года, что позволило сериалу попасть в рейтинг.

Третье место досталось сериалу-адаптации романа Джуди Блум «Навсегда с тобой». До этого роман 1975 года экранизировали лишь один раз в виде фильма 1978 года. В этот раз создательница сериала Мара Брок Акил перенесла действие сериала в Лос-Анджелес 2018 года, получив на это разрешение писательницы.

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В топ-10 также вошли сериалы «Токсичный город» (Netflix), «Узкая дорога на дальний север» (Prime Video), «Умираю, как хочу секса» (Hulu), «Pee-wee как он есть» (HBO), «Киностудия» (Apple TV), «Mr Loverman» (BritBox) и «Тысяча ударов» (Hulu).

Ранее стало известно, газета The New York Times опубликовала два рейтинга лучших фильмов XXI века: один составила редакция, второй — читатели издания. В топ-3 фильмов по версии редакции попали «Паразиты», «Малхолланд Драйв» и «Нефть». В топе зрителей первое и второе место заняли те же фильмы, а третье — «Старикам тут не место».