СМИ: поставки оружия Украине приостановил лично глава Пентагона

Решение о приостановке поставок некоторых видов американского оружия Украине было «односторонним шагом» главы Пентагона Пита Хегсета. Оно застало врасплох сотрудников Госдепартамента, членов Конгресса, официальных лиц в Киеве и европейских союзников, пишет NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что поставки были приостановлены из-за опасений Минобороны по поводу дефицита оружия, которое может потребоваться самим США. Однако анализ военных экспертов показал, что военная помощь Украине не ставила под угрозу собственные американские запасы.

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«Мы не находимся на более низкой отметке по запасам [оружия], чем на момент начала конфликта в Украине три с половиной года назад», — заявил Адам Смит из Палаты представителей. Он добавил, что его сотрудники «видели цифры» и не нашли в них признаков дефицита, который мог бы оправдать приостановку поставок Украине.

Так, приостановка поставок военной помощи в Украину была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета, рассказали источники NBC News. По их словам, это третий раз, когда Хегсет по собственной инициативе остановил помощь Киеву. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его решения были отменены в течение нескольких дней.

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При этом действия Хегсета поддержал замминистра обороны по вопросам политики Элбридж Колби. Он давно выступает за сокращение участия США в войне в Украине и перемещение оружия и ресурсов в Тихоокеанский регион для противодействия Китаю, отмечает NBC News.

Белый дом также выступил в защиту этого решения, заявив, что оно стало результатом продолжающегося анализа Министерством обороны помощи США союзникам и партнерам за рубежом, который начался в прошлом месяце.

В числе боеприпасов, которые должны были поставить в Украину, оказались десятки ракет-перехватчиков Patriot, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для гаубиц, более ста ракет Hellfire, а также высокоточные ракетные системы GMLRS, гранатометы, зенитные ракеты Stinger и ракеты класса «воздух-воздух» AIM для парка истребителей F-16.

NBC News пишет, что часть оружия уже была погружена на грузовики в Польше, однако вскоре военные офицеры и должностные лица получили приказ об отмене поставки. По словам источников издания, поставка этой партии оружия была одобрена еще предыдущим президентом США Джо Байденом. При этом нынешний президент страны Дональд Трамп заявил, что поставки военной помощи в Украину продолжаются.