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Политика

Трамп заявил о продолжении поставок оружия Киеву

2 минуты чтения 09:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставки вооружений Киеву. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Айову.

«Мы не [прекратили]. Мы даем им оружие. Мы работаем с ними и стараемся помочь», – сказал американский президент. «Байден опустошил все наши запасы, давая им оружие, и мы должны убедиться что у нас достаточно оружия для себя», – добавил он.

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В ночь на 2 июля американские СМИ сообщили о приостановке Вашингтоном военной помощи Киеву. По их данным, это было связано с началом аудита арсеналов США в связи с опасениями их быстрого опустошения. При этом в Белом доме утверждали, что приостановка военной помощи коснулась только «одного» ее аспекта.

В то же время источники журнала The Economist среди высокопоставленных украинских чиновников заявили, что США приостановили всю военную помощь Украине. Они предположили, что на такой шаг Вашингтон пошел, чтобы добиться политических уступок от Киева.

В свою очередь, американский телеканала CBS News отмечал, что Вашингтон в связи с начавшимся аудитом своих арсеналов приостановил поставки оружия не только в Украину, но и в другие страны-получатели американской военной помощи.

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В Кремле при этом связали приостановку поставок американского оружия в Украину с его дефицитом. «В любом случае сокращение поставок оружия Киеву приближает завершение специальной военной операции», — заявил по этому поводу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В то же время власти ЕС назвали сообщения о приостановке американской военной помощи Киеву «четким сигналом» для европейских стран, которые должны взять на себя инициативу по поддержке Киева в борьбе с российской агрессией. 

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