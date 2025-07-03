Вооруженный мужчина напал на врачей и ранил двоих

В Иркутске вооруженный мужчина, чье имя не называется, совершил нападение на врачей городской клинической больницы № 8. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Игорь Кобзев.

«Сегодня утром в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел вопиющий случай – пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни», – написал он.

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Кобзев также пообещал, что власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. «Медицинские работники всегда стоят на защите человеческих жизней и страшно, когда они сами подвергаются опасности. К сожалению, такая ситуация не первая», – добавил губернатор, выразив уверенность в том, что «что виновник будет наказан по всей строгости закона».

В то же время управление Следственного комитета по региону в своем официальном телеграм-канале сообщило, что нападавший задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц ( ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК).

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В свою очередь телеграм-канал Babr Mash опубликовал видео, снятое после задержания нападавшего. На кадрах мужчина лежит грудью на полу.. «Хотел убить врача <…> Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — говорит он.

Телеграм-канал также уточняет, что оба пострадавших в результате нападения медика – женщины.