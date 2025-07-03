Мужчина напал на жену с монтировкой и утопил в ведре с порошком их сына

29-летнего жителя штата Индиана Элиасарда Монеуса приговорили к 92 годам лишения свободы за убийство своего 3-месячного сына Джейкоба и покушение на убийство своей супруги. Об этом сообщает Fox 59 и Local 12.

По данным изданий, 10 августа прошлого года медики вызвали полицию в частную больницу IU Health Arnett в городе Лафайет. Полицейские поговорили с обратившейся в медучреждение женой мужчины, которая рассказала, что Монеус поссорился с ней пять дней назад, а в тот день пришел домой и ударил супругу монтировкой или «каким-то гаечным ключом». Тогда ей диагностировали перелом черепа.

Европу накрыло аномальной жарой Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться Мир 6 минут чтения

После нападения женщина заявила полицейским, что Монеус уехал из дома с трехмесячным сыном и что местоположение ребенка ей не было известно. Мальчика нашли на следующий день утопленным в оранжевом ведре на кухне около мусорного бака.

«Младенец мужского пола был найден мертвым в темной жидкости внутри оранжевого ведра после того, как была снята крышка. Последующее вскрытие показало, что мальчик умер от асфиксии, вызванной погружением в моющее средство», — говорилось в заявлении следователей.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения Мир 5 минут чтения

Монеус был арестован, однако изначально он признался лишь в нападении на жену. Он заявил, что избивал свою жену «два или три раза» инструментом из автомобиля. Во время нападения мужчина, как сообщается, сказал жене, что надеется, что она умрет от полученных травм.

«Обвиняемый хотел преподать [своей жене] и женщинам урок. Этим он хотел показать, что нельзя проявлять неуважение к мужчине. Обвиняемый неоднократно заявлял, что ему все равно, какие будут последствия… и ему было все равно, попадет ли он в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», — заявила заместитель прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган.

В итоге Монеус признал свою вину, и его приговорили к 62 годам за убийство и 30 годам за покушение на убийство, причем приговоры должны отбываться последовательно.