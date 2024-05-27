Путину предложили исключить «Талибан» из списка террористических организаций

МВД и Минюст обратились к Владимиру Путину с предложением исключить афганское движение «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом, как передает агентство ТАСС, сообщил директор второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов.

«Это (исключение “Талибана” из списка террористических и запрещенных организаций — прим. “Холода”) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России», — сказал он.

Кабулов также сообщил, что представители «Талибана» получили приглашение на Петербургский международный экономический форум.

Правящее в Афганистане движение «Талибан» было признано террористическим и запрещено в России решением российского Верховного суда в 2003 году, вскоре после того как аналогичный статус движению присвоил Совет безопасности ООН.

Тем не менее во второй половине 2010-х годов российские официальные лица возобновили контакты с «Талибаном», а в 2018, 2019 и 2021 годах российские официальные лица встречались с представителями движения.

В 2022 году Россия установила дипломатические отношения с правительством Афганистана, сформированным «Талибаном» после того, как движение вновь захватило власть в стране в 2021 году.

В мае 2024 года российский суд арестовал журналистку Надежду Кеворкову. Ей предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стал в том числе пост Кеворковой в телеграм-канале, в котором она, по версии следствия, «оправдывала» «Талибан».

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