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Политика

США могут уступить Европе свою роль в урегулировании конфликта в Украине

2 минуты чтения 10:20

США уступят Европе свою роль в процессе урегулирования конфликта в Украине, если не увидят в нем «существенного» прогресса. Об этом, как передает РБК, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, война в Украине должна была оставаться проблемой Европы, а Соединенным Штатам не следовало вмешиваться. Трамп также отметил, что во время недавнего телефонного разговора предупредил Владимира Путина о своем возможном выходе из переговорного процесса.

«Я сказал ему: нужно идти дальше. И я также сказал: если я посчитаю, что вы не можете этого сделать, я отойду [от процесса урегулирования], потому что ну что можно сделать», — сказал американский президент. 

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Он также сообщил, что у него есть «красная линия», после пересечения которой он откажется от дальнейшего участия в урегулировании конфликта в Украине. При этом Трамп не уточнил, что это за «красная линия».

В то же время американский президент заявил, что уверен в том, что после его разговора с Путиным последуют существенные изменения в урегулировании конфликта. При этом он пояснил, что не хочет вводить новых санкций против России, так как считает, что это лишь усложнит переговорный процесс. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что видит желание завершить конфликт и со стороны Владимира Путина, и со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

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Ранее представители Вашингтона уже неоднократно заявляли о возможном выходе США из процесса урегулирования в Украине. Так, 31 марта Трамп сказал, что у него существует некий «психологический дедлайн» для достижения мира. «Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — заявил американский президент, не уточнив, в чем заключается этот дедлайн.

В свою очередь, глава американского Госдепартамента Марко Рубио 18 апреля сказал, что США могут прекратить усилия по достижению мирного урегулирования в Украине. Он отметил, что, несмотря на то, что вопрос прекращения войны в Украине является важным для Вашингтона, «есть много других важных вещей, которые заслуживают американского внимания».

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