Начальник задержанного в Баку россиянина рассказал о пытках и подброшенных наркотиках

IT-предприниматель Валентин Преображенский сообщил у себя в фейсбуке, что один из арестованных в Баку россиян, 23-летний Сергей Софронов из Череповца, работает в его компании. Со ссылкой на родственников Софронова предприниматель добавил, что его сотруднику «подкинули наркотики и выбили какие-то признания». Власти Азербайджана обвиняют Софронова и еще семерых россиян в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.

Преображенский рассказал «Холоду», что компания, в которой работал Софронов, занимается искусственным интеллектом. По его словам, вечером 30 июня он общался с Софроновым на видеовстрече, а около 14 часов 1 июля получил сообщение от его друга о том, что его сотрудник арестован. Предприниматель сказал, что сначала не поверил в произошедшее.

«Я подумал: “Ну, значит, не вышел на работу и какую-то отмазку придумал”. А потом смотрю — новости», — сказал он.

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Телеграм-канала Baza со ссылкой на мать Софронова сообщил, что он закончил кадетский класс лицея АМТЭК в Череповце, с 2020 года учился в Калининграде в Балтийском федеральном университете им. Канта, а после начала мобилизации уехал из России.

«Важные истории» также подтвердили, что на видео из суда в Баку, на котором решался вопрос об аресте россиян, был именно Софронов. Родственница подтвердила изданию, что мужчина был задержан. «Ни в какой ОПГ он не состоит. Пока не хочу ничего писать», — сказала она журналистам.

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Мать другого задержанного россиянина, Александра Вайсеро, вчера заявила агентству РИА «Новости», что ее сын не причастен к торговле наркотиками и поехал в Азербайджан как турист.

Азербайджанские силовики задержали россиян на фоне обострения отношений с Россией из-за гибели двоих азербайджанцев в результате рейда силовиков в Екатеринбурге. На кадрах с гражданами России, которые публиковали азербайджанские СМИ, у задержанных были следы побоев.