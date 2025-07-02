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Криминал

В деле «убийцы младенцев» Люси Летби появились новые подозреваемые

2 минуты чтения 09:14 | Обновлено: 11:15

Трое бывших руководителей больницы графини Честерской на северо-западе Англии, где работала осужденная за убийства младенцев медсестра Люси Летби, были арестованы по подозрению в преступной халатности, повлекшей смерть по неосторожности. Об этом сообщили в полиции графства Чешир, сообщает Sky News.

Задержанные занимали руководящие посты в больнице в 2015–2016 годах — именно в этот период Летби, как установил суд, убила семерых новорожденных и покушалась на жизнь еще семерых. Все трое были допрошены и отпущены под залог. Их имена не раскрываются.

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Аресты прошли в рамках начатого в 2023 году расследования по статье о так называемом «корпоративном убийстве» — предполагаемой причастности администрации больницы к гибели младенцев. Полиция изучает управленческие решения руководства в период совершения преступлений, чтобы выяснить, имело ли место нарушение закона, повлекшее рост смертности в неонатальном отделении.

Представитель полиции Пол Хьюз отметил, что расследование ведется по двум направлениям: по делу о корпоративной ответственности и по делу о халатности отдельных лиц. Он подчеркнул, что новые аресты не повлияют на приговор Люси Летби, уже признанной виновной в убийствах и покушениях на убийство.

Летби, 35-летняя уроженка Херефорда, была приговорена в августе 2023 года к 14 пожизненным срокам без права на освобождение. Ее дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для начала масштабного независимого расследования, которое должно завершиться в 2026 году.

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Показания экс-руководства больницы уже заслушивались в рамках этого расследования, напоминает ВВС. В прошлом месяце бывший министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант призвал к пересмотру дела в связи с «серьезными и заслуживающими доверия вопросами», поднятыми экспертной группой. Его поддержал депутат от Консервативной партии сэр Дэвид Дэвис.

Однако юристы семей жертв Летби раскритиковали выводы группы, заявив, что они «полны пробелов» и во многом повторяют аргументы стороны защиты.

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