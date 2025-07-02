Подросток пропал после побоев и угроз убийством со стороны родственников

Правозащитники из кризисной группы СК SOS и проекта «Кавказ без матери» сообщили, что в Ингушетии пропал 16-летний подросток Ислам Мусиев. Его родственники применяли к нему домашнее насилие, избивали и угрожали убийством.

По их данным, подросток обратился в несколько правозащитных организаций и попросил об эвакуации. В качестве подтверждения он предоставил в частности фотографии со следами побоев. Также Мусиев рассказал, что его забрали из школы и держат под постоянным контролем, не выпуская из дома. Ему также, по его словам, обрили голову.

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«Мы не смогли принять его запрос на эвакуацию. Мы не эвакуируем несовершеннолетних — для нас и наших сотрудников и волонтеров это может грозить реальными уголовными делами. Другие правозащитные организации помочь Исламу тоже не смогли», — говорится в сообщении СК SOS.

При этом проект «Кавказ без матери» смог добиться, чтобы к Исламу приехала начальник подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) Назрановского района Лейла Могушкова. Она рассказала правозащитникам, что побеседовала с семьей подростка. Результаты этого разговора и его содержание не уточняются.

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После визита Могушковой Мусиев оставался на связи около недели, а затем пропал 9 июня. Незадолго до этого подросток сообщил правозащитникам, что его могут убить, и попросил обнародовать эту информацию, если он не будет отвечать в течение двух дней. Вину за свое возможное убийство Мусиев возложил на родственников Мусиева Хасана Алиевич, Мусиева Ричарда Хасановича и Мусиева Магомеда Алиевича.

В СК SOS добавили, что после того, как подросток перестал выходить на связь, правозащитники попытались вновь связаться с Могушковой, однако та заявила, что никогда не занималась делом Мусиева, и перестала отвечать.