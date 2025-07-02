Задержанная за перевозку наркотиков беременная британка объяснила свой поступок угрозами обезглавить ее семью

Гражданка Великобритании Белла Мэй Калли, которую следствие в Грузии обвиняет в контрабанде наркотиков, заявила вчера на заседании по мере пресечения в Тбилисском городском суде, что согласилась перевезти наркотики под давлением и пытками. Об этом сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на корреспондента в зале суда. Калли была задержана 11 мая в аэропорту Тбилиси после рейса из Таиланда. Таможенники нашли у нее в багаже 12 килограммов марихуаны и два килограмма гашиша.

Адвокат 19-летней Калли Малхаз Салакая рассказал британской газете The Times, что в Таиланде его подзащитную принудила к контрабанде наркотиков британская банда, с одним из членов которой она познакомилась до поездки в Таиланд. По его словам, девушке показывали видео с обезглавливанием мужчины, угрожая сделать то же самое с ее семьей. Также Салакая утверждает, что торговцы наркотиками поставили на ее руку клеймо раскаленным железом.

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«Белла была вынуждена. На внутренней стороне ее правого предплечья есть след от этого принуждения. Ее, так сказать, клеймили — прижимали к руке раскаленное железо. Ее заставили это сделать — на нее оказывали как психологическое, так и физическое давление, следы которого до сих пор видны», — заявил адвокат.

В суде Калли сообщила, что «просто собиралась путешествовать», учится в университете и работает медсестрой, сообщает «Эхо Кавказа». Также она подчеркнула, что в ее организме не было обнаружено следов наркотиков.

Судья Тбилисского городского суда Лела Каличенко решила оставить девушку под стражей. «Лицо является иностранным гражданином, и существует риск побега, поскольку это особо тяжкое преступление. Суд считает, что оснований для залога нет», — цитирует решение суда «Эхо Кавказа».

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Калли в апреле и мае была на Филиппинах, где занималась подводным плаванием и участвовала в вечеринках, а потом поехала в Таиланд. В начале мая она пропала без вести в Паттайе. Салакая утверждает, что в Паттайе ее принуждали к контрабанде, а когда она обратилась в полицию, силовики отвезли ее обратно к участникам группировки. Также адвокат сказал, что ее просьбы о помощи проигнорировали таможенники в аэропорту в Таиланде, когда она вылетала в Грузию.

В Грузии по статье о контрабанде нескольких килограммов наркотиков Калли грозит пожизненное заключение. По словам адвоката, девушка находится на 18 неделе беременности.