Задержанная за перевозку наркотиков беременная британка объяснила свой поступок угрозами обезглавить ее семью

Гражданка Великобритании Белла Мэй Калли, которую следствие в Грузии обвиняет в контрабанде наркотиков, заявила вчера на заседании по мере пресечения в Тбилисском городском суде, что согласилась перевезти наркотики под давлением и пытками. Об этом сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на корреспондента в зале суда. Калли была задержана 11 мая в аэропорту Тбилиси после рейса из Таиланда. Таможенники нашли у нее в багаже 12 килограммов марихуаны и два килограмма гашиша.
Адвокат 19-летней Калли Малхаз Салакая рассказал британской газете The Times, что в Таиланде его подзащитную принудила к контрабанде наркотиков британская банда, с одним из членов которой она познакомилась до поездки в Таиланд. По его словам, девушке показывали видео с обезглавливанием мужчины, угрожая сделать то же самое с ее семьей. Также Салакая утверждает, что торговцы наркотиками поставили на ее руку клеймо раскаленным железом.
«Белла была вынуждена. На внутренней стороне ее правого предплечья есть след от этого принуждения. Ее, так сказать, клеймили — прижимали к руке раскаленное железо. Ее заставили это сделать — на нее оказывали как психологическое, так и физическое давление, следы которого до сих пор видны», — заявил адвокат.
В суде Калли сообщила, что «просто собиралась путешествовать», учится в университете и работает медсестрой, сообщает «Эхо Кавказа». Также она подчеркнула, что в ее организме не было обнаружено следов наркотиков.
Судья Тбилисского городского суда Лела Каличенко решила оставить девушку под стражей. «Лицо является иностранным гражданином, и существует риск побега, поскольку это особо тяжкое преступление. Суд считает, что оснований для залога нет», — цитирует решение суда «Эхо Кавказа».
Калли в апреле и мае была на Филиппинах, где занималась подводным плаванием и участвовала в вечеринках, а потом поехала в Таиланд. В начале мая она пропала без вести в Паттайе. Салакая утверждает, что в Паттайе ее принуждали к контрабанде, а когда она обратилась в полицию, силовики отвезли ее обратно к участникам группировки. Также адвокат сказал, что ее просьбы о помощи проигнорировали таможенники в аэропорту в Таиланде, когда она вылетала в Грузию.
В Грузии по статье о контрабанде нескольких килограммов наркотиков Калли грозит пожизненное заключение. По словам адвоката, девушка находится на 18 неделе беременности.