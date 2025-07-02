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Общество

Центробанк сообщил о замедлении инфляции

2 минуты чтения 18:06

Инфляция в России превышает целевой уровень в 4%, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. При этом Набиуллина отметила, что инфляция замедляется быстрее ожиданий ЦБ.

«Мы видим замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит остается», — цитирует ТАСС заявление Набиуллиной.

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Глава Центробанка заявила, что замедление инфляции до уровня ниже цели позволит быстрее снижать ключевую ставку. 6 июня ЦБ впервые с сентября 2022 года понизил ключевую ставку. Совет директоров Центробанка решил снизить этот показатель с 21% до 20%. ЦБ утверждает, что принял это решение, потому что снизилось инфляционное давление. «Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — заявил Центральный банк.

Набиуллина предупредила, что замедление экономики «неизбежно» после «бурного роста» предыдущих лет. «И мы вот с таким замедлением экономики раньше, если посмотреть на историю, сталкивались как результатом внешних шоков», — объяснила глава ЦБ.

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Глава Сбера Герман Греф ранее заявил на Финансовом конгрессе, что считает высокую ключевую ставку главной причиной торможения российской экономики. Он призвал «не передержать высокие реальные ставки» и сказал, что «пришло время выровнять ситуацию».

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин также сообщил, что ЦБ может снизить ключевую ставку в июле, если инфляция выйдет на траекторию, позволяющую достичь инфляции в 4% к 2026 году.

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