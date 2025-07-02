Азербайджанские СМИ опубликовали объяснение российского капитана об ударе по пассажирскому самолету AZAL

Азербайджанские СМИ опубликовали объяснительную записку капитана российских войск ПВО Дмитрия Паладичука, в которой он описал обстоятельства получения приказа на уничтожение воздушной цели в районе Грозного утром 25 декабря 2024 года. Позже стало известно, что в результате пуска ракет был сбит пассажирский самолет Embraer E-190 авиакомпании AZAL, следовавший рейсом из Баку в Грозный. Погибли 38 человек. The Insider связался с капитаном и подтвердил подлинность документа.

Согласно объяснительной, капитан Паладичук находился на боевом дежурстве и получил команду о переходе в “готовность №1” в 05:40. В 08:11 станция обнаружения целей выявила «потенциальную цель», которую он взял на сопровождение радиолокационной станцией. Из-за густого тумана цель не была видна в оптические средства наблюдения, об этом было доложено на командный пункт.

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Паладичук передал координаты объекта (высота — 490 м, скорость — 118 м/с) и получил по телефону команду «цель уничтожить». Он отдал приказ оператору на пуск ракеты, однако первая ракета пролетела мимо. Через несколько секунд была произведена вторая попытка. К моменту второго пуска цель находилась на высоте 1300 м и двигалась со скоростью 120 м/с.

В объяснительной не упоминается напрямую, что целью был пассажирский самолет. Однако из параметров объекта, зафиксированных МРЛС, следует, что это не мог быть дрон — его скорость и высота превышали возможности известных Украине беспилотников.

Подлинность объяснительной подтверждается рядом источников. The Insider опубликовал запись разговора с Дмитрием Паладичуком, где он признал, что писал документ командующему армией «после стрельбы по самолету». Также он подтвердил особенности своего почерка, такие как «характерное написание буквы «ё»». На видео, опубликованном азербайджанскими СМИ, зафиксирован момент передачи приказа на обстрел.

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По мнению издания, объяснительная могла быть передана Азербайджану в рамках расследования инцидента. Впервые было озвучено имя военного, непосредственно отдавшего приказ на уничтожение цели.

В свою очередь издание «Агентство» выяснило, что Дмитрий Паладичук действительно служил в войсках противовоздушной и противоракетной обороны России. В 2011 и 2013 годах местом службы военного значилась часть 31665 в Новосибирске, которая относится к 14-й армии ВВС и ПВО.

Публикация произошла на фоне обострения отношений между Баку и Москвой из-за гибели двух этнических азербайджанцев в результате рейда силовиков в Екатеринбурге. Власти Азербайджана обвинили Москву в убийстве, насилии и этническом преследовании.

Самолет, на борту которого находились 67 человек, потерпел крушение в районе казахстанского города Актау 25 декабря прошлого года. Ранее сообщалось, что причиной катастрофы борта AZAL стал пуск ракеты с российского ЗРПК «Панцирь-С1».