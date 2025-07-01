Подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка в Германии

Полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия задержала 16-летнего подростка с украинским гражданством по подозрению в убийстве 32-летней женщины и ее полуторагодовалой дочери в городе Дорстен. Их тела были обнаружены в воскресенье утром на лесной тропинке в районе Хольстерхаузен, сообщает Spiegel.

Как отмечает полиция, юноша сам подошел к сотрудникам на месте происшествия и признался в содеянном. Сейчас он задержан, расследование продолжается.

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Согласно официальной информации, погибшие были гражданками Украины и проживали в том же районе. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины была насильственной — на ее теле обнаружена травма головы. Девочку нашли мертвой неподалеку, в кустах. Причины смерти ребенка пока не раскрываются.

Как сообщается, тело взрослой погибшей заметила случайная прохожая около шести утра, она сочла, что женщина спит, но все же вызвала полицию. Прибывшие на вызов полицейские установили, что женщина мертва, а затем нашли и тело ребенка. Следователи рассматривают произошедшее как убийство. Создана специальная комиссия, которая уже получила многочисленные свидетельства от жителей. Все они сейчас анализируются.

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Издание отмечает, что на том же месте — на Тюсхаусвеге, ведущем к лесному кладбищу, — несколькими днями ранее, 26 июня, произошло другое преступление. В 11:30 неизвестные мужчина и женщина напали на 40-летнюю женщину с годовалым ребенком, пытались отобрать у нее сумку и сорвали серьги. Нападавшие, по данным полиции, скрылись на черном BMW X6. Пока нет подтверждений связи между двумя инцидентами, но следствие рассматривает все возможные версии.