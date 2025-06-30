Глава ВЦИОМа рассказал о деградации россиян

Руководитель провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров обеспокоен массовым распространением среди россиян ненаучных практик, таких как гадание на картах Таро и астрологические прогнозы. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению главы ВЦИОМа, увлечение эзотерикой свидетельствует о том, что «мы все сильно оглупели». Интересно, что процесс деградации происходит на фоне технического прогресса, когда люди «создали инструменты, чтобы быть умнее», отмечает Федоров.

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По его оценке, наиболее уязвимой группой в этом смысле является молодежь, поскольку теперь, особенно после популяризации нейросетей, можно не хранить информацию в голове и даже не анализировать ее самостоятельно. В результате, отмечает глава ВЦИОМа, человек с технологиями в руках все чаще склонен доверять астрологам и эзотерикам, а не научным данным.

«Мы же давно уже деградируем! <…> Поэтому, конечно, магическое мышление рулит. Получается, что у каждого из нас есть «умные часы», но при этом мы все больше верим в натальную карту», — говорит Федоров.

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Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Валерий Федоров также высказался о демографической ситуации в России. Он заявил, что сейчас страна переживает «демографическую осень», а следом за ней, вероятно, наступит еще более трудный период — «демографическая зима», что означает дальнейшее ухудшение ситуации с населением. А его коллега, гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, пояснил, что властям не удается добиться повышения рождаемости, потому что россияне слишком зациклены на идее «пожить для себя».