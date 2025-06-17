Трамп рассказал о дороговизне санкций против России

Президент США Дональд Трамп объяснил свое нежелание вводить новые санкции против России их дороговизной. Кроме того, по его словам, он все еще ждет возможности заключить мирную сделку по Украине. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Не забывайте, санкции обходятся нам в круглую сумму. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это обходится США в огромные, огромные деньги», — сказал Трамп на полях саммита G7, прошедшего в Канаде. При этом американский президент отметил, что санкции — «это не просто улица с односторонним движением».

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Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом от штата Коннектикут Ричардом Блюменталем подготовили законопроект о новых санкциях против России, которые сами авторы документа назвали «сокрушительными». В частности, речь идет о введении США 500% импортных пошлин в отношении любой продукции произведенной странами, которые поддерживают торговые отношения с Россией. Исключение разработчики законопроекта предложили сделать для тех стран, которые оказывают военную помощь Киеву.

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Сам Трамп называл этот документ «сильным» законопроектом и говорил, что в случае необходимости США его примут. Президент Франции Эмманюэль Макрон посчитал такой комментарий Трампа «хорошей новостью».

«Сегодня утром я задал президенту Трампу вопрос о том, позволит ли он продвинуть законопроект этих американских сенаторов [об антироссийских санкциях], и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов объявить о новых санкциях в отношении России. Телеканал Sky News со ссылкой на источник передает, что этими ограничениями Лондон хочет добиться согласия Кремля на прекращение огня в Украине. Стармер, как ожидается, призовет европейских партнеров последовать примеру Великобритании.