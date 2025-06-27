«Сбер» нашел способ выводить деньги в Европу в обход санкций

«Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу в обход санкций и SWIFT, пишет The Bell. По информации издания, по номеру карты возможно перевести за рубеж до полумиллиона рублей единоразово.
Отправить рубли с конвертацией в евро можно на счета как минимум двух европейских необанков, отмечает The Bell. Речь о британо-литовском Revolut и немецком N26. Журналисты издания провели тестовые переводы. Так, при переводе трех тысяч рублей комиссия составила 30 рублей, сама операция при этом прошла по курсу немного выше 100 рублей за евро.
Отправитель, используя функцию перевода в приложении Сбербанка, видел, что деньги уходят прямо на указанную европейскую карту, отмечает The Bell. При этом владельцы счетов в Revolut получали средства от неизвестных лиц. В некоторых случаях деньги приходили якобы из Таджикистана, в других – из Узбекистана.
В случае транзакции на счет в немецком N26 отправителем значился Qpayout. Найти в интернете информацию об этой компании журналистам издания не удалось, но она упоминается как оператор на форуме, посвященном проблемам с выводом выигрышей в онлайн-казино.
Недавно, как отмечает издание, о таких переводах сообщал в своем телеграм-канале журналист Никита Могутин. По его данным, деньги поступают на зарубежный счет очень быстро, они проходят через польскую компанию-посредника Quicko Wallet.
В «Сбере» The Bell подтвердили, что такая услуга, действительно, доступна. По словам оператора службы поддержки, по номеру карты можно перевести максимум 500 тысяч рублей за одну операцию или до трех миллионов рублей в месяц. Комиссия составляет один процент от суммы или максимум три тысячи рублей. Кроме того, сотрудник «Сбера» заверил, что «это не опасно», потому что переводы осуществляются через «через партнеров банка».