«Сбер» нашел способ выводить деньги в Европу в обход санкций

«Сбер» научился отправлять деньги клиентов в Европу в обход санкций и SWIFT, пишет The Bell. По информации издания, по номеру карты возможно перевести за рубеж до полумиллиона рублей единоразово.



Отправить рубли с конвертацией в евро можно на счета как минимум двух европейских необанков, отмечает The Bell. Речь о британо-литовском Revolut и немецком N26. Журналисты издания провели тестовые переводы. Так, при переводе трех тысяч рублей комиссия составила 30 рублей, сама операция при этом прошла по курсу немного выше 100 рублей за евро.



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Отправитель, используя функцию перевода в приложении Сбербанка, видел, что деньги уходят прямо на указанную европейскую карту, отмечает The Bell. При этом владельцы счетов в Revolut получали средства от неизвестных лиц. В некоторых случаях деньги приходили якобы из Таджикистана, в других – из Узбекистана.



В случае транзакции на счет в немецком N26 отправителем значился Qpayout. Найти в интернете информацию об этой компании журналистам издания не удалось, но она упоминается как оператор на форуме, посвященном проблемам с выводом выигрышей в онлайн-казино.

Недавно, как отмечает издание, о таких переводах сообщал в своем телеграм-канале журналист Никита Могутин. По его данным, деньги поступают на зарубежный счет очень быстро, они проходят через польскую компанию-посредника Quicko Wallet.

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В «Сбере» The Bell подтвердили, что такая услуга, действительно, доступна. По словам оператора службы поддержки, по номеру карты можно перевести максимум 500 тысяч рублей за одну операцию или до трех миллионов рублей в месяц. Комиссия составляет один процент от суммы или максимум три тысячи рублей. Кроме того, сотрудник «Сбера» заверил, что «это не опасно», потому что переводы осуществляются через «через партнеров банка».