Подростки избили девочку в детском лагере и сняли это на видео

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в сети появилось видео избиения подростками девочки в детском лагере в Камчатском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

В пресс-релизе сказано, что подростки могут быть причастны к другим противоправным действиям. Издание «Подъем» рассказало, что инцидент произошел в оздоровительном лагере «Альбатрос» в Елизовском районе, а видео произошедшего распространилось в местных пабликах.

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«Подъем» также обратил внимание на отзывы о лагере в сервисе «2ГИС», в которых пользователи сообщают о случаях избиения детей и «дедовщине». «[Подростки] сколотили банду и начали устанавливать свои порядки. Отлавливали детей по одному и устраивали разборки. Сообщили об этом факте руководству, но те лишь пожали плечами. Ребенка пришлось забрать домой», — говорится в одном из отзывов.

На видео, которое опубликовало издание, видно, как девочка сидит между кроватями, а человек, лица которого в ролике не видно, несколько раз пинает ее ногой так, что девочка ударяется головой о тумбочку.

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В отзывах на «2ГИС» один из пользователей также написал, как отправил своего сына в «Альбатрос», после чего ребенок вернулся домой со ссадинами и рассказал, что большую часть времени дети играли в телефоны. В другом отзыве сказано, что дети возвращались из лагеря без вещей.

По данным «Подъема», помимо СК проверку начали и в местном Минобразования, пообещав привлечь виновных в случившемся к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ижевске школьника более суток избивали «ради забавы» шестеро подростков. Троих из них отправили под стражу, а знакомые школьника рассказали, что до случившегося его около месяца травили, шантажировали и вымогали деньги.