EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Подростки избили девочку в детском лагере и сняли это на видео

2 минуты чтения 20:38

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в сети появилось видео избиения подростками девочки в детском лагере в Камчатском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

В пресс-релизе сказано, что подростки могут быть причастны к другим противоправным действиям. Издание «Подъем» рассказало, что инцидент произошел в оздоровительном лагере «Альбатрос» в Елизовском районе, а видео произошедшего распространилось в местных пабликах.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
Мир5 минут чтения

«Подъем» также обратил внимание на отзывы о лагере в сервисе «2ГИС», в которых пользователи сообщают о случаях избиения детей и «дедовщине». «[Подростки] сколотили банду и начали устанавливать свои порядки. Отлавливали детей по одному и устраивали разборки. Сообщили об этом факте руководству, но те лишь пожали плечами. Ребенка пришлось забрать домой», — говорится в одном из отзывов.

На видео, которое опубликовало издание, видно, как девочка сидит между кроватями, а человек, лица которого в ролике не видно, несколько раз пинает ее ногой так, что девочка ударяется головой о тумбочку. 

Азербайджан отменяет Россию
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
Политика7 минут чтения

В отзывах на «2ГИС» один из пользователей также написал, как отправил своего сына в «Альбатрос», после чего ребенок вернулся домой со ссадинами и рассказал, что большую часть времени дети играли в телефоны. В другом отзыве сказано, что дети возвращались из лагеря без вещей.

По данным «Подъема», помимо СК проверку начали и в местном Минобразования, пообещав привлечь виновных в случившемся к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ижевске школьника более суток избивали «ради забавы» шестеро подростков. Троих из них отправили под стражу, а знакомые школьника рассказали, что до случившегося его около месяца травили, шантажировали и вымогали деньги.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Как ухаживать за кожей
Общество
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
00:01 29 июня
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Интернет и мемы
Угадайте фильм по абсурдному описанию
Знаете, где «карлики несут кольцо в вулкан»? А где «мужик сам от себя родил себя»?
17:00 28 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования