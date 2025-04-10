Подростки более суток избивали школьника и изнасиловали его шваброй «ради забавы»

В Ижевске шестеро подростков 3 и 4 апреля издевались над 16-летним школьником по имени Дима. Его избивали пряжкой от ремня, стреляли в упор из пневматического оружия и изнасиловали шваброй, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на близких подростка.

По данным телеграм-канала, ему также наносили удары молотком по колену, куда подростку вставили имплант, и заставляли раздеваться. По словам близких Димы, ему сбрили волосы и изнасиловали шваброй. Утверждается, что во время происходящего мальчика также заставляли звонить своей матери и просить у нее деньги. Свои действия подростки записали на видео.

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О случившемся стало известно после того, как соседи услышали крики Димы и вызвали полицию. Троих несовершеннолетних, участвовавших в издевательствах, задержали и отправили под стражу на два месяца. Их обвиняют в «насильственных действиях сексуального характера» (ст. 132 УК).

При этом, как утверждают близкие Димы, одна из участниц издевательств, 14-летняя девочка, имя которой не называется, проходит по делу свидетельницей, несмотря на то, что она «подначивала своего парня на избиение» и сама активно в нем участвовала.

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Как отмечает «Осторожно, новости», подростки рассказали силовикам, что издевались над Димой «ради забавы». В ходе судмедэкспертизы выяснилось, что на его теле было около ста гематом. Телеграм-канал также опубликовал фотографии, на которых видны лежащие в раковине волосы и следы крови.

Знакомые Димы добавили, что его травили в течение месяца. По их словам, подростка шантажировали и вымогали деньги. В данный момент врачи оценили его состояние как средней тяжести. Школьник перейдет на дистанционное обучение.