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Общество

17-летний сын Кадырова женится

2 минуты чтения 18:03

Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат выложила в своем инстаграме сторис, в которых сообщила о свадьбе 17-летнего Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. По ее словам, свадьба пройдет «в родительском доме в родовом селе».

«Адам женится в первый раз! Невесту зовут Медни. Она родом из нашего села. К сожалению, свадьбу посмотреть нигде нельзя. Видео свадеб мы не публикуем. Таково желание родителей. Свой образ обязательно покажу. Спасибо большое всем за поздравления и теплые слова в адрес Адама. Он действительно их заслуживает», — написала дочь Кадырова.

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Как пишет «Новая газета Европа» со ссылкой на анонимные источники, приглашения на свадьбу получили в частности высокопоставленные представители стран Ближнеко Востока. К примеру, посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммад Ахмад Аль Джабер должен прилететь в Грозный на несколько часов, чтобы поздравить Адама Кадырова.

Источники издания рассказали, что подготовка к свадьбе началась за несколько месяцев, а церемония как минимум один раз переносилась. Собеседники «Новой газеты Европа» связали это с тем, что Кадыров пытался добиться встречи своего сына с Владимиром Путиным.

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Ранее издание рассказывало, что Адам Кадыров, а также его брат Эли, в прошлом году заключили исламские браки. Эти события прошли в условиях строгой секретности, при этом, по данным журналистов, о невесте Адама было известно только то, что она является дочерью сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

Адам Кадыров известен тем, что он регулярно получает награды, а также избиением в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля, которого приговорили к 13,5 годам колонии по статье о госизмене. Сейчас он занимает должности помощника Рамзана Кадырова и секретаря Совбеза Чечни.

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