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Криминал

Россиянку обвинили в систематическом избиении дочери вешалкой

2 минуты чтения 17:01

В Брянской области предъявлены обвинения 38-летней женщине, которая в течение года избивала свою пятилетнюю дочь вешалкой, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии обвинения, мать находила «малозначительные, а и иногда и надуманные поводы для систематического истязания» ребенка. В качестве орудия она использовала прут и пластмассовую вешалку. Физическое насилие, по данным прокуратуры, продолжалось с июня 2024 года по май 2025-го.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По первой статье максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы, по второй — три года. Уголовное дело вскоре рассмотрит Мглинский районный суд Брянской области.

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В конце прошлого года жительницу Красноярского края приговорили к пяти годам колонии общего  режима после того, как она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударила своего 11-летнего сына кочергой по голове, а затем налила в кружку 150 миллилитров чистящего средства «Азелит» и заставила его выпить жидкость. После этого она легла спать, а врачей вызвал пришедший с работы отец мальчика. Ребенок получил ожоги пищевода и внутреннее кровотечение.

Как писали СМИ, приговор был вынесен с учетом смягчающего обстоятельства. По словам матери, мальчик якобы вел себя «аморально», сказал ей в тот день «овца, напилась» и «лучше бы тебя не было». Прокуратура, однако, не согласилась с таким смягчающим обстоятельствам, и женщине увеличили срок наказания до шести лет лишения свободы. Вину она так и не признала. Удар по голове, по информации следователей, объяснила случайностью, а отравление щелочной жидкостью — желанием, чтобы ребенок «перестал ее оскорблять».

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