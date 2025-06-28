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Криминал

Мужчина зарезал сбежавшую от него и гулявшую с сыном жену

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Суд в английском городе Брэдфорде признал 26-летнего Хабибура Масума виновным в убийстве своей жены, 27-летней Кулсумы Актер, на которую он напал, пока женщина гуляла с их семимесячным сыном. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, Масум нанес своей супруге как минимум 25 ножевых ранений и скрылся с места преступления, оставив там ребенка. При этом изначально пара жила в графстве Большой Манчестер, а в Брэдфорде женщина оказалась, сбежав из дома после очередного нападения супруга. Там она жила в женском приюте.

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В суде рассказали, что Масум выследил Актер по геолокации ее телефона. Он попал на камеры видеонаблюдения незадолго до нападения. Мужчина «слонялся, наблюдал и выжидал» на улицах вокруг шелтера, заявили в суде.

Масум также отправлял своей супруге сообщения, в которых угрожал убить членов ее семьи, если женщина не вернется домой. После этого он попытался выманить Актер с помощью фейковых сообщений якобы от местного врача общей практики, который приглашал женщину с сыном на прием и предупреждал об «ужасных последствиях», если она не явится.

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В ходе разбирательства стало известно, что Актер почувствовала себя в достаточной безопасности после побега, чтобы выйти на улицу 6 апреля прошлого года. Тогда Масум обновил свою страницу на фейсбуке и написал, что он якобы находится в Испании. Мужчина напал на нее, когда Актер гуляла в центре города с коляской. При этом 8 апреля она должна была переехать в другое место.

Согласно записям с камер, Масум сначала попытался увести Актер вместе с коляской, а когда понял, что женщина с ним не пойдет, достал нож. После нанесения ударов ножом мужчина повалил Актер на землю, избил ее и перерезал горло. По словам прокурора Стивена Вуда, Масум ушел с места «с улыбкой» и сел в автобус в сторону Эйлсбери. Там его арестовали три дня спустя.

Давая показания, Масум заявил, что не помнит, как убивал свою жену, и добавил, что взял с собой нож, чтобы заколоть себя у нее на глазах, если она «не послушает его», однако прокурор в это не поверил. Он охарактеризовал отношения между Масумом и Актер как «оскорбительные, строящиеся на ревности, собственническом и контролирующем поведении». Пара познакомилась и поженилась в Бангладеше, а в 2022 году переехала в Великобританию, когда Масум получил студенческую визу.

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