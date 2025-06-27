СМИ: Нетаньяху использовал свадьбу сына как прикрытие для атаки на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал свадьбу старшего сына как отвлекающий маневр перед ударом по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, операцию назвали «Красная свадьба». Ее суть заключалась в том, чтобы убедить всех вокруг и, в частности, власти Ирана, что вплоть до 17 июня Нетаньяху будет занят семейными делами, связанными с женитьбой старшего сына Авнера. Свадьба была запланирована на 16 июня. Это обстоятельство должно было уверить иранское руководство, что Израиль не будет атаковать в течение праздничных выходных, поясняют источники The Wall Street Journal.

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На самом деле Нетаньяху запланировал отложить свадьбу, но об этом заранее не знали даже жених с невестой. Израильский премьер вел себя, как обычно, чтобы не вызвать подозрений, отмечает The Wall Street Journal.

Израильская авиация нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана в ночь на 13 июня. Нетаньяху в обращении к нации объявил о начале операции «Восстающий лев», которую объяснил готовностью Ирана к созданию собственного ядерного оружия. Иран нанес ответный удар. Позже, 19 июня, Нетаньяху заявил, что в этом конфликте с Ираном его семья заплатила «личную цену», потому что была отменена свадьба сына.



Еще через несколько дней в конфликт вмешались США. Американские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. 24 июня Трамп объявил о завершении противостояния, правда в тот же день обвинил стороны в нарушении режима.

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Ранее СМИ сообщали, что США могут предложить Ирану многомиллиардные инвестиции в обмен на отказ от планов по созданию ядерного оружия. Но деньги пойдут не от США, а от соседей Ирана по региону.