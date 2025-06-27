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Политика

СМИ узнали о возможном предложении США в обмен на ядерную программу Ирана

2 минуты чтения 11:29

США могут предложить Ирану многомиллиардные инвестиции от стран Ближнего Востока в обмен на отказ от планов по созданию ядерного оружия. Об этом сообщает телеканала CNN.

По его данным, ключевым условием Вашингтона, которое «не подлежит обсуждению», является отказ Тегерана от обогащения урана. В обмен США обсуждают возможность предоставить Ирану доступ к инвестициям в размере 30 миллиардов долларов. При этом деньги должны будут поступать не от Соединенных Штатов, а от соседей Ирана по региону. Предполагается, что эти средства могут быть использованы Тегераном для развития мирной ядерной программы.

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«США готовы возглавить эти переговоры. И кому-то придется заплатить за реализацию ядерной программы, но мы не возьмем на себя такие обязательства», — заявил телеканалу представитель американской администрации.

По его словам, США также выдвинули еще ряд предложений. В частности, возможное снятие с Ирана некоторых санкций и предоставление доступа к шести миллиардам долларов, которые заморожены на банковских счетах за пределами страны.

Еще один вариант соглашения предполагает оплату союзниками США в Персидском заливе иранской инфраструктуры взамен уничтоженной в результате американских авиаударов, но без возможности обогащения урана.

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил накануне, что Соединенные Штаты стремятся заключить «всеобъемлющее мирное соглашение». В то же время в Белом доме подчеркнули, что все предложения США направлены на то, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие. Там также выразили надежду, что Тегеран согласится на одно из предложений.

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При этом телеканал отмечает, что, по мнению экспертов по Ирану, недавние атаки на ядерные объекты страны напротив убедят Тегеран в том, что собственное ядерное оружие ему необходимо. Собеседники телеканала напомнили, что ранее на этой неделе иранский парламент одобрил приостановку сотрудничества с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ).

По данным этой организации, примерно за месяц до начала израильских ударов по ядерным объектам страны Иран располагал почти 409 килограммами обогащенного урана, которых хватило бы для создания десяти ядерных боеголовок.

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