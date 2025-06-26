Двоих людей заживо закопали в землю под руководством шамана

Силовики прервали «обряд», во время которого в землю заживо закопали двух обмотанных тряпками человек, организаторы задержаны. Об этом со ссылкой на источник в одной из силовых структур Ленинградской области сообщает РИА «Новости».

По данным источника, на «обряде» в Приозерском районе Ленинградской области присутствовали около 15 человек, все они заплатили за это шаману от шести до девяти тысяч рублей. Организовавшие закапывание мужчина и женщина задержаны, силовики планируют возбудить против них дело по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК).

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Журналисты отмечают, что посетившие «обряд» силовики проверили самочувствие закопанных в могилы людей и посчитали его «нормальным». О мерах, примененных к зрителям, в тексте материала не сообщается. РИА «Новости» также отмечает, что им не удалось получить официальный комментарий по поводу инцидента в МВД, дату, в которую он произошел, журналисты также не упоминают.

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