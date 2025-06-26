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Криминал

Двоих людей заживо закопали в землю под руководством шамана

2 минуты чтения 13:53 | Обновлено: 14:44

Силовики прервали «обряд», во время которого в землю заживо закопали двух обмотанных тряпками человек, организаторы задержаны. Об этом со ссылкой на источник в одной из силовых структур Ленинградской области сообщает РИА «Новости».

По данным источника, на «обряде» в Приозерском районе Ленинградской области присутствовали около 15 человек, все они заплатили за это шаману от шести до девяти тысяч рублей. Организовавшие закапывание мужчина и женщина задержаны, силовики планируют возбудить против них дело по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК). 

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Журналисты отмечают, что посетившие «обряд» силовики проверили самочувствие закопанных в могилы людей и посчитали его «нормальным». О мерах, примененных к зрителям, в тексте материала не сообщается. РИА «Новости» также отмечает, что им не удалось получить официальный комментарий по поводу инцидента в МВД, дату, в которую он произошел, журналисты также не упоминают.

Ранее Следственный комитет отчитался о приговоре мужчине, который заживо похоронил «малознакомую женщину» после того, как остался недовольным ее навыками приготовления картошки. Конфликт между ними начался с того, что жертва резала напополам немытый картофель и складывала его в кастрюлю для варки в таком виде.

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Мужчина «высказал претензию», однако ответ «показался обидным» — и тогда хозяин дома начал бить гостью. После одного из ударов женщина упала в открытый погреб, но конфликт продолжился. Мужчина спустился в погреб, несколько раз ударил женщину кочергой, закрыл его и пошел спать. Утром он закопал находящуюся в бессознательном состоянии женщину в своем огороде. Она скончалась из-за того, что задохнулась забившей горло землей. Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии особого режима.

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