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Криминал

Мужчина заживо похоронил женщину за неправильно помытую картошку

2 минуты чтения 18:28

В Свердловской области суд приговорил к 12 годам колонии особого режима мужчину, который убил женщину, закопав ее заживо. Конфликт начался с того, что мужчина увидел, как она режет пополам немытый картофель и кладет в кастрюлю для варки, сообщили ТАСС в областном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло в июле прошлого года в городе Тавды. 54-летний мужчина по фамилии Шигин пригласил к себе домой 45-летнюю «малознакомую женщину», рассказали в областном главе МВД. По словам полицейских, Шигин с женщиной выпили и поссорились.

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Хозяин дома попросил гостью поставить варить картошку, но увидел, что женщина не моет картофелины перед варкой. Мужчина «высказал претензию», однако ответ «показался обидным» — и тогда хозяин дома начал бить гостью.

После одного из ударов рукой женщина упала в открытый погреб, откуда «продолжила ругаться на мужчину». Мужчина взял кочергу, спустился в погреб и несколько раз ударил женщину, после чего закрыл погреб и ушел спать, рассказали полицейские и опубликовали фото следственного эксперимента с участием обвиняемого.

В СК уточнили, что Шигин ударил женщину около 50 раз руками, ногами и кочергой.

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Наутро мужчина спустился в погреб, найдя свою гостю в бессознательном состоянии. Он вынес ее из дома на свой придомовой участок. В судебном решении говорится, что Шигин выкопал в огороде яму, положил туда женщину, несколько раз ударил по груди лопатой, а затем закопал. Согласно приговору, женщина скончалась, задохнувшись забившей горло землей.

В полиции рассказали, что Шигин был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он освободился из колонии в марте 2023 года. По делу об убийстве женщины Шигин написал явку с повинной, поскольку «понимал, что отвертеться от криминального трупа на своем земельном участке ему не удастся», сказал официальный представитель Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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